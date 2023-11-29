Роберт Санчес: «Мне было грустно уходить из «Брайтона»

Голкипер лондонского «Челси» Роберт Санчес признался, что летом ему было грустно покидать «Брайтон». Напомним, 26-летний испанец провёл в стане «чаек» ровно 10 лет после того, как присоединился к академии в 2013 году.

«Я доволен тем, где сейчас нахожусь. Мне было грустно уходить из «Брайтона». Мне хотелось бы уйти счастливым, но между мной и клубом сложилась сложная ситуация. То что произошло, уже произошло. Сейчас я нахожусь в хорошем месте», – цитирует Санчеса журналист Саймон Филлипс.

«Челси» заплатил за Санчеса 23 миллиона евро минувшим летом. У вратаря ранее случился конфликт с главным тренером «Брайтона» Роберто де Дзерби.