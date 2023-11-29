Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за новости о Месси

Роберто Гарначо, который является братом форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, отреагировал на слова бывшего защитника «красных дьяволов» Рио Фердинанда.

«Это ложь. Месси никогда не был подписан на моего брата. Хватит выдумывать всякий бред, чтобы вызвать ненависть. Алехандро любит и Лео, и Криштиану. А другие все еще пытаются играть на их соперничестве», - оставил сообщение родственник игрока «МЮ» в социальных сетях.

Ранее Фердинанд заявил, что Месси отписался от Гарначо из-за того, что Алехандро поддерживает португальца Криштиану Роналду.

Аргентинец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Его трудовое соглашение с манкунианцами рассчитано до середины 2028 года.