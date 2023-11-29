Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за новости о Месси

29 Ноября 2023 • 10:18 Комментировать

Роберто Гарначо, который является братом форварда «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, отреагировал на слова бывшего защитника «красных дьяволов» Рио Фердинанда.

«Это ложь. Месси никогда не был подписан на моего брата. Хватит выдумывать всякий бред, чтобы вызвать ненависть. Алехандро любит и Лео, и Криштиану. А другие все еще пытаются играть на их соперничестве», - оставил сообщение родственник игрока «МЮ» в социальных сетях.

Ранее Фердинанд заявил, что Месси отписался от Гарначо из-за того, что Алехандро поддерживает португальца Криштиану Роналду.

Аргентинец выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. Его трудовое соглашение с манкунианцами рассчитано до середины 2028 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Алехандро Гарначо ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
10:18 · Англия. Премьер-лига
Брат Гарначо обвинил Фердинанда во лжи из-за новости о Месси
10:11 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Месси отписался от Гарначо из-за поддержки Роналду»
09:35 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил уровень Саки
08:09 · Англия. Премьер-лига
​Гарначо подарил свои бутсы юному поклоннику в день его рождения
05:00 · Англия. Премьер-лига
​Мудрика критикуют на родине за любовную связь с российской моделью 2
02:55 · Англия. Премьер-лига
​Джагелка объявил о завершении игровой карьеры в 41 год
28 Ноября
23:44 · Англия. Премьер-лига
Чалоба интересен «Интеру» слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
Исак оправился от травмы и уже забил «Челси» и «ПСЖ»
23:31 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может стать одноклубником Роналду слухи
23:15 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ намерены приобрести Мёрфи у «Ньюкасла» слухи
21:43 · Англия. Премьер-лига
Бенрахма может покинуть «Вест Хэм» и перебраться в Саудовскую Аравию слухи
21:15 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиолу оштрафовали – тренер лишится почти 7000 рублей
21:06 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» следит за вратарём с русскими корнями
21:02 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Уайт будет готов к игре с «Лансом»
20:17 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о сроках восстановления Виейра
Все новости
Рекомендуем