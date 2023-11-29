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Фердинанд: «Месси отписался от Гарначо из-за поддержки Роналду»

29 Ноября 2023 • 10:11 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Мне нравится в этом парне то, что ему на многое плевать. Он рассказал мне, что Лео Месси отписался от него из-за того, что Алехандро открыто поддерживает Криштиану Роналду. Он не стеснятся называть КриРо лучшим. Даже тогда, когда находится в сборной Аргентины», - цитирует Фердинанда таблоид Daly Mail.

Трудовое соглашение Алехандро с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость Гарначо оценивается в 25 миллионов евро.

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Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Алехандро Гарначо ещё теги
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