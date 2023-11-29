Фердинанд: «Месси отписался от Гарначо из-за поддержки Роналду»

Экс-футболист сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Алехандро Гарначо.

«Мне нравится в этом парне то, что ему на многое плевать. Он рассказал мне, что Лео Месси отписался от него из-за того, что Алехандро открыто поддерживает Криштиану Роналду. Он не стеснятся называть КриРо лучшим. Даже тогда, когда находится в сборной Аргентины», - цитирует Фердинанда таблоид Daly Mail.

Трудовое соглашение Алехандро с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость Гарначо оценивается в 25 миллионов евро.