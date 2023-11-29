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Артета оценил уровень Саки

29 Ноября 2023 • 09:35 Комментировать

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об уровне нападающего Букайо Саки.

«Считаю ли я Букайо игроком мирового уровня? Этот парень выступал на чемпионате мира, постоянно задействован в матчах сборной Англии. Не знаю, что такое мировой класс, но Сака точно является топовым футболистом. Букайо очень важен для нашей команды», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба «канониров».

В текущем сезоне нападающий принял участие в 18 поединках чемпионата Англии, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Букайо Сака ещё теги
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