​Гарначо подарил свои бутсы юному поклоннику в день его рождения

Аргентинский нападающий Алехандро Гарначо переживает момент славы, он забил невероятный гол в ворота «Эвертона», и сейчас наслаждается вниманием. После очередной тренировки он сел за руль автомобиля, когда к нему подбежали двое юных поклонников клуба.

«Ты забил самый красивый гол, который я когда-либо видел», воскликнул один из них. Последовали селфи, объятия и улыбки, но не только - узнав, что у мальчугана, к тому же, день рождения, Гарначо достал свои бутсы и одарил ими юного поклонника.

Напомним, что Гарначо выступает за свой нынешний клуб с 2020 года, в основной команде - с 2022 года.