​Мудрика критикуют на родине за любовную связь с российской моделью

Украинский футболист Михаил Мудрик вновь попал под огонь критики, на сей раз уже у себя на родине. Дело в том, что Мудрика в последнее время часто видят в обществе российской модели Виолетты Грачевой, причем, судя по всему, это не просто дружба, а романтическая связь. Сами понимаете, как к этому относится националистическая публика Украины...

Есть и еще одна проблема, с их точки зрения - Мудрик отказался отвечать на призыв вступить в ВСУ и погонять мяч где-нибудь в Авдеевке. Это, как легко понять, также не добавляет ему популярности в глазах украинской публики.

Напомним, что Михайло Мудрик выступает в составе лондонского «Челси».