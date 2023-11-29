Бывший футболист английской сборной Фил Джагелка объявил о завершении игровой карьеры в 41 год. В последнее время Джагелка выступал в составе «Сток Сити». Уроженец Манчестера с польскими корнями ни разу в своей карьере не выступал за какой-либо клуб из этого города, но, тем не менее, в ходе двадцати пяти лет игровой карьеры успел сыграть в более чем 750 матчах на клубном уровне.

Основные клубы, в которых выступал Джагелка в Англии - это «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» (2007-2019), «Дерби Каунти» и «Сток Сити». За сборную Англии Джагелка выступал в течение восьми лет - с 2008 по 2016 год.