Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, за 24-летним футболистом также следят несколько других европейских клубов, включая мюнхенскую «Баварию», однако итальянский клуб является фаворитом в гонке за англичанина ближайшее трансферное окно.

Контракт Чалобы с лондонской командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне он не появлялся на поле.

Стоит отметить, что Чалоба является воспитанником академии «Челси» и дважды уходил в аренду — в «Хаддерсфилд Таун» и французский «Лорьян».