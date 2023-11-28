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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чалоба интересен «Интеру» слухи

28 Ноября 2023 • 23:44 Комментировать

Миланский «Интер» заинтересован в услугах защитника лондонского «Челси» Трево Чалобы, об этом сообщает Fichajes.

По данным источника, за 24-летним футболистом также следят несколько других европейских клубов, включая мюнхенскую «Баварию», однако итальянский клуб является фаворитом в гонке за англичанина ближайшее трансферное окно.

Контракт Чалобы с лондонской командой рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне он не появлялся на поле.

Стоит отметить, что Чалоба является воспитанником академии «Челси» и дважды уходил в аренду — в «Хаддерсфилд Таун» и французский «Лорьян». 

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