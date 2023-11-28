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Исак оправился от травмы и уже забил «Челси» и «ПСЖ»

28 Ноября 2023 • 23:34 Комментировать

Форвард «Ньюкасла» Александр Исак проводит второй матч после восстановления от травмы паха, которая выбила его из графика на целый месяц. Швед в минувшие выходные поразил ворота «Челси» в разгромном мачте (4:1), а сегодня вечером забил «ПСЖ» на выезде.

Напомним, что травмировался Исак в игре третьего тура Лиги чемпионов против «Боруссии» на «Сент-Джеймс Парке». После этого он не играл месяц и вышел на поле лишь в минувшие выходные, 25 ноября.

Следить за ходом матча «ПСЖ» - «Ньюкасл» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Благодаря голу Исака «сороки» впереди – 1:0. Идёт середина первого тайма.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Александр Исак
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