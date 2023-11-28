Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек зимой может покинуть стан «красных дьяволов», об этом сообщает журналист Робин Байрнер.

По данным источника, в услугах нидерландца заинтересованы три клуба: «Ницца», ПСВ и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Контракт 26-летнего центрального полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В текущем сезоне ван де Бек принял участие лишь в двух встречах, проведя на поле всего 21 минуту.

Ранее он выступал за «Аякс» и «Эвертон».