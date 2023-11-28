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Бенрахма может покинуть «Вест Хэм» и перебраться в Саудовскую Аравию слухи

28 Ноября 2023 • 21:43 Комментировать

Нападающий лондонского «Вест Хэма» Саид Бенрахма этой зимой может сменить клубную прописку. Алжирец – не слишком регулярный игрок старта «молотобойцев».

Как сообщает Football Insider, Бенрахма близок к тому, чтобы обратить на себя внимание нескольких клубов из Саудовской Аравии.

Всего в текущем сезоне 28-летний игрок «Вест Хэма» провёл 16 официальных матчей за «Вест Хэм», но ни в одном из них не отличился забитым голом. У игрока атаки лишь один ассист – в рамках Английской премьер-лиги.

Выступает за «Вест Хэм» Бенрахма с зимы 2021 года. В прошлом сезоне помог выиграть лондонцам Кубок Лиги конференций УЕФА.

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