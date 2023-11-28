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​Гвардиолу оштрафовали – тренер лишится почти 7000 рублей

28 Ноября 2023 • 21:15 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил штраф за неправильную парковку в Манчестере. Как сообщает Daily Mail, испанский специалист заплатит 60 фунтов (около 6800 рублей). Ясно, что этот штраф никак не отразится на финансовом положении Гвардиолы.

Стоит сказать, что Гвардиола уже не впервые получил штраф за нарушение, связанное с парковкой автомобиля.

Во вторник вечером «Манчестер Сити» проведёт домашний матч пятого тура Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Следить за развитием событий на поле «Этихад Стэдиум» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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