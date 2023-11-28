​«Манчестер Юнайтед» следит за вратарём с русскими корнями

«Манчестер Юнайтед» разочаровался в Андре Онана, и летом на «Олд Траффорд» может перебраться новый голкипер. Как сообщает Il Messaggero, «красные дьяволы» внимательно следят за Иваном Проведелем из «Лацио».

Этой осенью Проведель оказался на слуху после того, как в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» он забил гол и принёс «Лацио» ничью. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 12 миллионов евро.

Иван Проведель имеет русские корни. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил о том, что Проведель оказался от вызова в команду.