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​«Манчестер Юнайтед» следит за вратарём с русскими корнями

28 Ноября 2023 • 21:06 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» разочаровался в Андре Онана, и летом на «Олд Траффорд» может перебраться новый голкипер. Как сообщает Il Messaggero, «красные дьяволы» внимательно следят за Иваном Проведелем из «Лацио».

Этой осенью Проведель оказался на слуху после того, как в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» он забил гол и принёс «Лацио» ничью. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают вратаря в 12 миллионов евро.

Иван Проведель имеет русские корни. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов говорил о том, что Проведель оказался от вызова в команду.

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Лацио Манчестер Юнайтед Иван Проведель трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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