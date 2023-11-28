Артета: «Уайт будет готов к игре с «Лансом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета на предматчевой пресс-конференции заверил, что защитник его команды Бен Уайт будет готов к грядущему матчу «канониров» в Лиге чемпионов против «Ланса». Команды сыграют завтра, 29 ноября на арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Напомним, что Уайт пропускал два последних матча «Арсенала» в АПЛ из-за небольших проблем со здоровьем. Матч с «Бёрнли» Бен пропустил полностью, а в игре против «Брентфорда» в минувшие выходные появился на одну минуту в самом конце добавленного времени. Всего в активе Уайта в сезоне 19 матчей, в них он забил один гол.