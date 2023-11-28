Артета высказался о сроках восстановления Виейра

Полузащитник Фабиу Виейра угодил в лазарет «Арсенала» с травмой паха. Главный тренер лондонской команды Микель Артета сообщил о том, что 23-летний футболист уже перенёс операцию.

«Виейра вчера перенёс операцию на паху. Мы не ожидаем его возвращения по эту сторону зимних каникул», - слова Артеты приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Фабиу Виейра провёл 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре голевых паса.

На текущий момент «Арсенал» располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда проведёт 29 ноября – против «Ланса».