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​Бентанкур не поможет «Тоттенхэму» до середины февраля

28 Ноября 2023 • 19:54 Комментировать
Манчестер Сити
...
Тоттенхэм
03.12 19:30

Полузащитник Родриго Бентанкур был заменён в последнем матче «Тоттенхэма» против «Астон Виллы». Сообщалось, что травма уругвайца не является серьёзной, однако теперь появилась совсем другая информация.

По данным уругвайского DSports, Бентанкур порвал связку лодыжки. На восстановление 26-летнему футболисту понадобится примерно два с половиной месяца. Возвращение Родриго на поле ожидается в середине февраля.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда проиграла три последних матча чемпионата. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур

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