​Бентанкур не поможет «Тоттенхэму» до середины февраля

Полузащитник Родриго Бентанкур был заменён в последнем матче «Тоттенхэма» против «Астон Виллы». Сообщалось, что травма уругвайца не является серьёзной, однако теперь появилась совсем другая информация.

По данным уругвайского DSports, Бентанкур порвал связку лодыжки. На восстановление 26-летнему футболисту понадобится примерно два с половиной месяца. Возвращение Родриго на поле ожидается в середине февраля.

На текущий момент «Тоттенхэм» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Команда проиграла три последних матча чемпионата.