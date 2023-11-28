​Снятие 10 очков отложило переговоры «Эвертона» с Дайчем

Руководители «Эвертона» довольны работой Шона Дайча на должности главного тренера. Клуб планировал начать с 52-летним специалистом переговоры о продлении контракта, однако они были отложены из-за ситуации со снятием очков, пишет Daily Mail.

Как известно, с «Эвертона» сняли 10 зачётных баллов за нарушение финансовых правил. На текущий момент команда Шона Дайча занимает предпоследнее место в турнирной таблице, опережая «Бёрнли» только по разности голов.

Ближайший матч Премьер-лиги «Эвертон» проведёт 2 декабря – против «Ноттингем Форест» на поле соперника.