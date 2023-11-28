Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер может уйти на повышение.

Как утверждает Talk Sport, руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения 43-летнего специалиста на пост наставника. По данным источника, лондонский коллектив не планирует продлевать трудовой договор со своим действующим тренером Дэвидом Мойесом, который истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Купера заинтересован «Кристал Пэлас».

После 13 туров «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков.

3 декабря лондонский клуб встретится с «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура национального чемпионата. Начало игры — в 17:00 по мск.