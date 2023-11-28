Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Купер может возглавить «Вест Хэм» слухи

28 Ноября 2023 • 19:31 Комментировать
Вест Хэм
...
Кристал Пэлас
03.12 17:00

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер может уйти на повышение.

Как утверждает Talk Sport, руководство «Вест Хэма» рассматривает возможность приглашения 43-летнего специалиста на пост наставника. По данным источника, лондонский коллектив не планирует продлевать трудовой договор со своим действующим тренером Дэвидом Мойесом, который истекает следующим летом.

Ранее сообщалось, что в услугах Купера заинтересован «Кристал Пэлас».  

После 13 туров «Вест Хэм» занимает девятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, сумев набрать 20 очков.

3 декабря лондонский клуб встретится с «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура национального чемпионата. Начало игры — в 17:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Ноттингем Форест Стив Купер ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
20:17 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о сроках восстановления Виейра
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Бентанкур не поможет «Тоттенхэму» до середины февраля
19:33 · Англия. Премьер-лига
​Снятие 10 очков отложило переговоры «Эвертона» с Дайчем
19:31 · Англия. Премьер-лига
Купер может возглавить «Вест Хэм» слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял Виейра из-за травмы
19:11 · Англия. Премьер-лига
​Экитике может сменить «ПСЖ» на команду из Лондона – есть два варианта
19:04 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» положил глаз на форварда из АПЛ
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Купер может возглавить команду из Лондона
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать супербомбардира из Нидерландов
17:57 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш высказался о критике
17:42 · Англия. Премьер-лига
​Скауты клубов АПЛ следят за Гринвудом
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Каземиро не является целью «Баварии»
16:48 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» выбрал главную трансферную цель на январь
16:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»
16:42 · Англия. Премьер-лига
Ягелка завершил карьеру в 41 год официально
Все новости
Рекомендуем