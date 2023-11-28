«Арсенал» потерял Виейра из-за травмы

Атакующий полузащитник лондонского «Арсенала» Фабиу Виейра выбыл из-за повреждения. Об этом рассказал главный тренер «канониров» Микель Артета.

В эфире Sky Sports 41-летний специалист сообщил, что Виейра пропустит несколько недель. По словам Артеты, у хавбека диагностирована травма паха.

В нынешнем сезоне 23-летний португалец появился на поле в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами. Помимо этого, на счету игрока четыре голевых паса.

В среду, 29 ноября, «Арсенал» сыграет с «Лансом» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по мск.