​Экитике может сменить «ПСЖ» на команду из Лондона – есть два варианта

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике в этом сезоне лишь однажды выходил на поле. Наверняка футболист сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно, и у него есть несколько вариантов. Как сообщает в социальных сетях журналист Руди Галетти, за Экитике следят лондонские «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас» - они как раз ищут нового нападающего.

«ПСЖ» готов расстаться с Экитике, если получит подходящее по сумме предложение. Ранее сообщалось о намерении гранда Лиги 1 выручить за 21-летнего форварда около 35 миллионов евро.

На текущий момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.