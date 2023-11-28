​«Реал» положил глаз на форварда из АПЛ

«Реал» изучает возможности подписания качественного футболиста на позицию «девятки». Как сообщает TEAMtalk, мадридский гранд вошёл в число клубов, которым интересен нападающий «Брентфорда» Айвен Тони.

Тони входил в список лучших бомбардиров прошлого чемпионата Англии, но весной он получил восьмимесячную дисквалификацию за нарушение правил о ставках. Срок дисквалификации истекает 17 января.

В то же время источник отмечает, что 27-летний Тони не торопится решать вопрос о смене клуба. Не исключено, что нападающий продолжит играть за «Брентфорд».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Айвена Тони в 35 миллионов евро.