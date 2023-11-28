​Купер может возглавить команду из Лондона

В «Кристал Пэлас» думают о возможной смене главного тренера. В качестве кандидата лондонский клуб определил Стива Купера. Как сообщает The Times, «орлы» рассматривают вариант с приглашением 43-летнего специалиста.

В настоящий момент Купер тренирует «Ноттингем Форест». Команда располагается на 15-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

«Кристал Пэлас», в свою очередь, занимает 13-ю строчку в таблице. Команду тренирует 76-летний Рой Ходжсон.

Ближайший матч «Кристал Пэлас» проведёт 3 декабря – против «Вест Хэма».