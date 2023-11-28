«Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят подписать супербомбардира из Нидерландов

«Арсенал» и «Тоттенхэм», соседи по северному Лондону, на трансферном рынке будут бороться за нападающего Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда». Об этом на своих страницах рассказывает L'Equipe.

Хименес проводит шикарный сезон – в 15 матчах чемпионата Нидерландов и Лиги чемпионов мексиканский форвард записал на свой счёт 18 голов и 3 результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего Сантьяго Хименеса в 40 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Хименеса и с другими топ-клубами, в частности с «Наполи» и «Барселоной».