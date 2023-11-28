Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о критике в свой адрес.

Ранее легенда клуба – Рой Кин – говорил, что Фернандеш не подходит на роль капитана «Манчестер Юнайтед» из-за своего поведения.

«Ясно, что никому не нравится критика, но я должен делать то, что считаю лучшим для своей команды. Когда ты в «Манчестер Юнайтед», тебя критикуют всегда, хорошо ты играешь или плохо, правильно ты поступаешь или нет. Мне приходится с этим мириться, и это нормально, ведь я в большом клубе. Когда результаты не оправдывают ожиданий, критика усиливается, и наступает самое сложное», - сказал Фернандеш на пресс-конференции.