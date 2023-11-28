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​Каземиро не является целью «Баварии»

28 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не является трансферной целью «Баварии» на зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях пишет журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг. По его данным, никаких переговоров о возможном переезде Каземиро в Мюнхен не ведётся.

Каземиро в феврале отпразднует свой 32-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

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Бавария Манчестер Юнайтед Каземиро трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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