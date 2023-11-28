​Каземиро не является целью «Баварии»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро не является трансферной целью «Баварии» на зимнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях пишет журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг. По его данным, никаких переговоров о возможном переезде Каземиро в Мюнхен не ведётся.

Каземиро в феврале отпразднует свой 32-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильского полузащитника в 40 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Каземиро провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.