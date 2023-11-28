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​«Манчестер Юнайтед» выбрал главную трансферную цель на январь

28 Ноября 2023 • 16:48 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает Football Insider, приоритетной целью «красных дьяволов» на январь стал защитник Марк Гехи из «Кристал Пэлас».

Гехи показывает высокий уровень игры, что позволяет ему выступать за сборную Англии. Следующим шагом в карьере 23-летнего защитника может стать переход в статусный клуб.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марка Гехи в 35 миллионов евро.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» сейчас располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Марк Гехи трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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