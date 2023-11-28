Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, если турецкая команда обыграет манкунианцев у себя дома, команда Эрика тен Хага потеряет шансы на выход в плей-офф.

«С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными, мы выигрываем матчи. Это большая разница по сравнению с тем, что было в первом круге», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В первом круге «Манчестер Юнайтед» проиграл «Галатасараю» у себя дома со счётом 2:3. Сейчас англичане находятся на последнем месте в своей группе.