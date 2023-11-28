Бывший защитник «Эвертона» и национальной сборной Англии Фил Ягелка завершил карьеру футболиста. Новостью делится пресс-служба «ирисок». Последним клубом знаменитого защитника в карьере был представитель Чемпионшипа - «Сток Сити», он покинул стан «гончаров» летом.

Большую известность Фил приобрёл как защитник «Эвертона», за который выступал 12 лет – с 2007 по 2019 годы. Также немалый период карьеры футболист провёл в родном клубе «Шеффилд Юнайтед».

С 2008 по 2016 годы Ягелка вызывался в национальную сборную Англии, провёл за «трёх львов» 40 матчей и забил три гола.

Последние полгода опытный футболист был свободным агентом и так и не нашёл себе клуб.