Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году выбрал «Манчестер Сити», а не «Реал»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва рассказал, почему в 2010 году отказал мадридскому «Реалу» и перебрался к «горожанам». Напомним, в тот период испанец выступал за «Валенсию».

«Первая причина заключалась в том, что на меня делали большую ставку. Я ощутил доверие и поддержку с первого звонка. Вторая причина в том, что мне честно рассказали о целях проекта. У клуба были амбиции стать одним из лучших в Европе. Сейчас можно сказать, что цель достигнута», – сказал Сильва в интервью Diario AS.

Напомним, Сильва выиграл в составе «Манчестер Сити» 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги. Давид провёл в клубе ровно 10 лет.