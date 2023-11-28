«Челси» не отпустит Брою в аренду

Нападающий «Челси» Армандо Броя не сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Как сообщает издание Evening Standard, руководство «синих» не намерено отпускать албанца даже на правах аренды.

Напомним, в услугах Брои недавно проявил интерес другой лондонский клуб – «Фулхэм», который находится в поисках нового нападающего. Армандо не получает стабильной игровой практики в «Челси», но это в том числе связано с тем, что футболист лишь недавно вернулся в строй после серьёзной травмы.

В нынешнем сезоне Броя успел отметиться голом и результативной передачей в АПЛ. Свой единственный мяч в чемпионате Армандо забил как раз в ворота «Фулхэма».