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«Челси» не отпустит Брою в аренду

28 Ноября 2023 • 15:33 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Нападающий «Челси» Армандо Броя не сменит клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Как сообщает издание Evening Standard, руководство «синих» не намерено отпускать албанца даже на правах аренды.

Напомним, в услугах Брои недавно проявил интерес другой лондонский клуб – «Фулхэм», который находится в поисках нового нападающего. Армандо не получает стабильной игровой практики в «Челси», но это в том числе связано с тем, что футболист лишь недавно вернулся в строй после серьёзной травмы.

В нынешнем сезоне Броя успел отметиться голом и результативной передачей в АПЛ. Свой единственный мяч в чемпионате Армандо забил как раз в ворота «Фулхэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя

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