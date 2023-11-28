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Уан-Биссака: «Я всё ещё поддерживаю связь с Заха, наши дуэли в «Кристал Пэласе» очень помогли мне»

28 Ноября 2023 • 14:31 Комментировать
Галатасарай
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.90 2 2.50
29.11 20:45

Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака рассказал, что продолжает поддерживать связь с нападающим «Галатасарая» Уилфридом Заха. Напомним, ивуариец летом покинул «Кристал Пэлас» на правах свободного агента и перебрался в Турцию.

«Я всё ещё поддерживаю связь с Заха. Когда я увидел результаты жеребьёвки, то сразу подумал о Уилфриде. Когда я тренировался с ним в составе «Кристал Пэласа», наши дуэли очень помогли моему развитию. Когда ты играешь против Заха, ты должен быть готов ко всему», – цитирует Уан-Биссаку Centre Devils.

«Манчестер Юнайтед» встретится завтра с «Галатасараем» на выезде в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Манчестер Юнайтед Уилфрид Заха Аарон Уан-Биссака ещё теги

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