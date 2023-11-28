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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «Барселоны» стал главной целью «Тоттенхэма»

28 Ноября 2023 • 13:46 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Жан-Клер Тодибо, ныне выступающий за французскую «Ниццу», может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован лондонский «Тоттенхэм», рапортует Evening Standard.

«Шпоры» обозначили Тодибо в качестве главной трансферной цели на январь. За переход защитника лондонский клуб может заплатить порядка 45 миллионов евро. Конкурентом «Тоттенхэма» считается «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Лиги 1 Жан-Клер провел 11 поединков, отметившись голевой передачей. Его трудовой договор с «Ниццей» рассчитан до середины 2027 года.

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