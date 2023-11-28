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«ПСЖ», «Челси» и другие топ-клубы ведут борьбу за полузащитника «Коринтианса»

28 Ноября 2023 • 11:36 Комментировать
Коринтианс
...
Интернасьонал Порту Алегре
03.12 00:00

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за бразильца ведут борьбу «ПСЖ», «Челси» и несколько других английских грандов.

Напомним, ранее один из бразильских источников сообщил о согласовании трансфера Москардо в «Челси», но Романо опровергает эту информацию. Итальянский инсайдер утверждает, что гонка за игроком ещё открыта.

Москардо ранее также был связан с каталонской «Барселоной». 18-летний Габриэль очень нравится спортивному директору «сине-гранатовых» Деку.

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Сегодня, 28 Ноября
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