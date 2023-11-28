«ПСЖ», «Челси» и другие топ-клубы ведут борьбу за полузащитника «Коринтианса»

Полузащитник «Коринтианса» Габриэль Москардо входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за бразильца ведут борьбу «ПСЖ», «Челси» и несколько других английских грандов.

Напомним, ранее один из бразильских источников сообщил о согласовании трансфера Москардо в «Челси», но Романо опровергает эту информацию. Итальянский инсайдер утверждает, что гонка за игроком ещё открыта.

Москардо ранее также был связан с каталонской «Барселоной». 18-летний Габриэль очень нравится спортивному директору «сине-гранатовых» Деку.