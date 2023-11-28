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Броя: «Многие игроки расстроились бы, получая мало игрового времени, но у меня другая ситуация»

28 Ноября 2023 • 11:22 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя с пониманием относится к своей нынешней ситуации. Напомним, в этом сезоне албанец провёл всего 142 минуты в 5 матчах Английской премьер-лиги, где записал на свой актив гол и результативную передачу.

«Многие игроки расстроились бы, получая мало игрового времени, но у меня другая ситуация. Я понимаю, что только недавно вернулся после серьёзной травмы. Мне нужно показать тренеру, что я достоин выходить в основе», – сказал Броя в беседе с The Secret Scout.

Ранее сообщалось, что в услугах 22-летнего Брои заинтересован лондонский «Фулхэм», но «Челси» пока не намерен отпускать своего воспитанника.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Армандо Броя

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