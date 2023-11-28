Юнгберг раскрыл секрет результативности Холанна

Экс-футболист лондонского «Арсенала» Фредди Юнгберг поделился мнением о центрфорварде сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне.

«Если Эрлингу устроить забег с любым защитником, то его никто не сможет догнать. Он всегда находится впереди своего опекуна, поэтому забивает так много голов. Его движение – это проявление техники. Холанн не делает лишних движений, чем экономит время. Касание, обработка мяча и удар. Это высочайший уровень техники», - передает слова шведа Daily Mail.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии Холанн провел 12 поединков, в которых отметился 13 голами.