«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по трансферу немецкого топ-нападающего

Немецкий центрфорвард Тимо Вернер, ныне выступающий у себя на родине за «РБ Лейпциг», может вернуться в Английскую премьер-лигу. Об этом рапортуют журналисты Sky Sports.

По сведениям источника, в подписании нападающего заинтересован «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианского гранда уже сделало запрос по трансферу Вернера. «Красные дьяволы» хотят заполучить игрока в январе.

Напомним, что у Тимо есть опыт выступлений на Туманном Альбион. С 2020 по 2022 год форвард играл за лондонский «Челси».

Контракт Вернера с «РБ Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в 20 миллионов евро.