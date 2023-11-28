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«Манчестер Сити» нацелен на полузащитника сборной Бразилии

28 Ноября 2023 • 08:18 Комментировать

Бразильский полузащитник Дуглас Луис, права на которого принадлежат бирмингемской «Астон Вилле», попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно данным источника, «горожане» готовы побороться за 25-летнего южноамериканца с лондонским «Арсеналом». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Стоимость Дугласа оценивается в 55 миллионов евро, а его контракт со «львами» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Луис принял участие в 20 поединках за «Астон Виллу», забил шесть мячей и отдал три ассиста.

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Манчестер Сити Астон Вилла Дуглас Луис трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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