«Манчестер Сити» нацелен на полузащитника сборной Бразилии

Бразильский полузащитник Дуглас Луис, права на которого принадлежат бирмингемской «Астон Вилле», попал в сферу интересов «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты Football Insider.

Согласно данным источника, «горожане» готовы побороться за 25-летнего южноамериканца с лондонским «Арсеналом». Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Стоимость Дугласа оценивается в 55 миллионов евро, а его контракт со «львами» рассчитан до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне Луис принял участие в 20 поединках за «Астон Виллу», забил шесть мячей и отдал три ассиста.