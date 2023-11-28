​«Отменённый хет-трик» - Сон Хын Мин вошёл в очень немногочисленный клуб

Матч минувшего тура английского чемпионата между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» обернулся разочарованием как для поклонников «шпор», так и для капитана клуба Сон Хын Мина. Арбитр отменил целых три гола, забитых корейским нападающим.

Такое в европейском футболе случалось считанные разы, причем дважды - с одним и тем же игроком, Альваро Моратой. Сперва в матче за «Ювентус» с «Барселоной» в Лиге чемпионов, а затем и в игре за мадридский «Реал», но уже с «Лас-Пальмасом».

Также подобное случилось с Франческо Капуто в бытность его игроком «Сассуоло» - в матче против «Специи», уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.