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Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»

28 Ноября 2023 • 04:34 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта считает, что принял правильное решение, присоединившись к клубу.

Испанец на протяжении 11 лет выступал за «Челси». В июле нынешнего года он покинул ряды «синих» на правах свободного агента, перебравшись в «Атлетико».

«Я считаю, что моё решение перейти в «Атлетико» было правильным. Я ни о чём не жалею. Думаю, прошлым летом я поступил верно», – сказал в интервью Marca 34-летний футболист.

Сесар Аспиликуэта провёл 12 матчей за команду Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт универсального защитника с «матрасниками» рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Сесар Аспиликуэта ещё теги

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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