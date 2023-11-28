Аспиликуэта: «Не жалею о переходе из «Челси» в «Атлетико»

Защитник мадридского «Атлетико» Сесар Аспиликуэта считает, что принял правильное решение, присоединившись к клубу.

Испанец на протяжении 11 лет выступал за «Челси». В июле нынешнего года он покинул ряды «синих» на правах свободного агента, перебравшись в «Атлетико».

«Я считаю, что моё решение перейти в «Атлетико» было правильным. Я ни о чём не жалею. Думаю, прошлым летом я поступил верно», – сказал в интервью Marca 34-летний футболист.

Сесар Аспиликуэта провёл 12 матчей за команду Диего Симеоне во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. Контракт универсального защитника с «матрасниками» рассчитан до середины 2024 года.