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Видаль: «Не понимаю, зачем Гарначо празднует голы в стиле Роналду»

28 Ноября 2023 • 03:02 Комментировать
Эвертон
0:3
Манчестер Юнайтед

Известный чилийский полузащитник Артуро Видаль рассказал, что думает об Алехандро Гарначо.

19-летний игрок «Манчестер Юнайтед» заставил говорить о себе всю футбольную общественность, забив чудо-гол в матче Премьер-лиги против «Эвертона». Несмотря на свершение аргентинца, у Видаля нашлись к нему вопросы.

«Единственный отрицательный и непонятный мне момент – его празднование. Зачем Гарначо отмечает голы в стиле Криштиану Роналду? Он должен прославить своё имя, ведь он уже отличный игрок. Он выбрал себе хорошего кумира, за это можно выразить только уважение, но ему нужно сделать себе своё имя. Это был великолепный гол, но лучше бы он отпраздновал его по-другому», – цитирует Football Talk Видаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Артуро Видаль Алехандро Гарначо ещё теги

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