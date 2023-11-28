Канселу: «Я благодарен и Гвардиоле, и Хави»

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос о взаимоотношениях со своими тренерами.

Португалец арендован «Барселоной» у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона. По распространённой информации, игрок выпал из состава «горожан» из-за натянутых отношений с Хосепом Гвардиолой, что, впрочем, не подтвердила ни одна из сторон.

«Все тренеры по-своему интерпретируют игру. Я очень благодарен Гвардиоле, ведь он сделал меня более сильным игроком, и я также благодарен Хави, потому что сейчас мои дела складываются хорошо, мне нравится играть в «Барселоне». Я всегда хотел представлять цвета этого клуба», – поведал Канселу на пресс-конференции в преддверии матча с «Порту».