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Канселу: «Я благодарен и Гвардиоле, и Хави»

28 Ноября 2023 • 01:44 Комментировать
Барселона
...
Порту
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Через 20 ч. 9 мин.

Крайний защитник «Барселоны» Жоау Канселу ответил на вопрос о взаимоотношениях со своими тренерами.

Португалец арендован «Барселоной» у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона. По распространённой информации, игрок выпал из состава «горожан» из-за натянутых отношений с Хосепом Гвардиолой, что, впрочем, не подтвердила ни одна из сторон.

«Все тренеры по-своему интерпретируют игру. Я очень благодарен Гвардиоле, ведь он сделал меня более сильным игроком, и я также благодарен Хави, потому что сейчас мои дела складываются хорошо, мне нравится играть в «Барселоне». Я всегда хотел представлять цвета этого клуба», – поведал Канселу на пресс-конференции в преддверии матча с «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес Жоау Канселу ещё теги

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