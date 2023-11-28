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«Фулхэм» дожал «Вулверхэмптон» в перестрелке с 11-метровой отметки

28 Ноября 2023 • 01:02 Комментировать
Фулхэм
3:2
Вулверхэмптон
окончен

«Фулхэм» с «Вулверхэмптоном» встретились в заключительном матче 13-го тура Премьер-лиги. Уже на седьмой минуте Алекс Айуоби завершил комбинацию своей команды и открыл счет. Хван Хи-Чан сотряс перекладину. В середине первого тайма отличился Матеус Кунья, здорово пробив головой. Том Кэрни после перерыва заработал пенальти, и Виллиан его реализовал. Айуоби мог оформлять дубль, но вратарь выручил. Хи-Чан в итоге добился своего, с 11-метровой отметки пробил по центру, а голкипер прыгнул в угол - 2:2. На 90-й минуте Кэрни снова сбили, а Виллиан еще раз забил пенальти - 3:2.

У соперников по 15 очков, они делят 12-е место.

Протокол игры  
Фулхэм3:2Вулверхэмптон
(1:0) Айуоби Алекс7'  
  22'Кунья Матеус (1:1)
(2:1) Виллиан Боргес59'  
(3:2) Виллиан Боргес 90' 75'Хи-Чан Хван (2:2)
Лено БерндКастань ТимотиУгелумба КэлвинРим Тим  19'Робинсон ЭнтониРид ХаррисонКэрни ТомАйуоби АлексПерейра Андреас 76' (Винисиус Карлос ( 76'  88') Виллиан БоргесХименес Рауль 76' (Уилсон Гарри ( 76')
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеТете КенниХаррис ЛюкАдарабиойо ОлуватосинРид БоббиЛукич Саша
Са ЖозеБуэно СантьягоКилман МаксГомеш ТотиСемеду НелсонБеллегард Жан-Рикнер 62' (Калайджич Саша ( 62') Лемина Марио  84'Гомес Жоао  33'Аит-Нури Раян 19' (Доэрти Мэтт ( 19') Хи-Чан ХванКунья Матеус 83' (Дойл Томми ( 83')
Запасные: Траоре БубакарБентли ДаниелХонни КастроСарабия ПаблоСилва ФабиоБуэно Уго
27 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вулверхэмптон

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