«Фулхэм» дожал «Вулверхэмптон» в перестрелке с 11-метровой отметки

«Фулхэм» с «Вулверхэмптоном» встретились в заключительном матче 13-го тура Премьер-лиги. Уже на седьмой минуте Алекс Айуоби завершил комбинацию своей команды и открыл счет. Хван Хи-Чан сотряс перекладину. В середине первого тайма отличился Матеус Кунья, здорово пробив головой. Том Кэрни после перерыва заработал пенальти, и Виллиан его реализовал. Айуоби мог оформлять дубль, но вратарь выручил. Хи-Чан в итоге добился своего, с 11-метровой отметки пробил по центру, а голкипер прыгнул в угол - 2:2. На 90-й минуте Кэрни снова сбили, а Виллиан еще раз забил пенальти - 3:2.
У соперников по 15 очков, они делят 12-е место.
Протокол игры
|(1:0) Айуоби Алекс7'
|22'Кунья Матеус (1:1)
|(2:1) Виллиан Боргес59'
|(3:2) Виллиан Боргес 90'
|75'Хи-Чан Хван (2:2)
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Угелумба Кэлвин•Рим Тим• 19'Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Кэрни Том•Айуоби Алекс•Перейра Андреас76' (Винисиус Карлос (76') • 88'Виллиан Боргес•Хименес Рауль76' (Уилсон Гарри (76')
Са Жозе•Буэно Сантьяго•Килман Макс•Гомеш Тоти•Семеду Нелсон•Беллегард Жан-Рикнер62' (Калайджич Саша (62') •Лемина Марио• 84'Гомес Жоао• 33'Аит-Нури Раян19' (Доэрти Мэтт (19') •Хи-Чан Хван•Кунья Матеус83' (Дойл Томми (83')
27 ноября. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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