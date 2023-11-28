«Фулхэм» дожал «Вулверхэмптон» в перестрелке с 11-метровой отметки

«Фулхэм» с «Вулверхэмптоном» встретились в заключительном матче 13-го тура Премьер-лиги. Уже на седьмой минуте Алекс Айуоби завершил комбинацию своей команды и открыл счет. Хван Хи-Чан сотряс перекладину. В середине первого тайма отличился Матеус Кунья, здорово пробив головой. Том Кэрни после перерыва заработал пенальти, и Виллиан его реализовал. Айуоби мог оформлять дубль, но вратарь выручил. Хи-Чан в итоге добился своего, с 11-метровой отметки пробил по центру, а голкипер прыгнул в угол - 2:2. На 90-й минуте Кэрни снова сбили, а Виллиан еще раз забил пенальти - 3:2.

У соперников по 15 очков, они делят 12-е место.