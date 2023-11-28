Саттон: «Александер-Арнольд – великолепный распасовщик, но ему трудно защищаться»

Бывший английский футболист Крис Саттон высказался об игре Трента Александера-Арнольда.

Правый защитник «Ливерпуля» отметился забитым мячом в недавнем матче против «Манчестер Сити» (1:1), но испытывал определённые трудности в обороне, играя против Жереми Доку.

«Я знаю, все любят таких крайних защитников, и никто не спорит с тем, что Трент – один из лучших распасовщиков, что видела Премьер-лига. Но может ли он защищаться против таких игроков, как Доку? Нет. Он забил отличный гол в матче с «Манчестер Сити», но в его игре есть и другая сторона. Качество крайнего защитника определяется именно в умении обороняться один в один. Или нам нужны атакующие защитники, которые хороши только с мячом?» – цитирует Rousing The Kop Саттона.