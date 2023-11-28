Почеттино рассказал о трансферных планах «Челси» на январь

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о трансферных целях клуба.

Согласно многочисленным слухам, «синие» намерены приобрести нового центрфорварда, когда откроется зимнее трансферное окно.

«Этот вопрос будет проанализирован владельцами, спортивным директором и, конечно, тренерским штабом. Возможно, мы решим подписать игроков, которые, на наш взгляд, сделают команду сильнее или добавят недостающих качеств, или, может быть, мы решим сохранить текущий состав. Мы открыты для разных вариантов», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова аргентинского рулевого «Челси».