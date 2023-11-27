«Челси» в 2023 году проиграл столько же матчей АПЛ, сколько за два предыдущих

Любопытный, но очевидный факт дарит уходящий год – лондонский «Челси» в 2023 году проиграл столько же матчей, сколько суммарно за 2021 и 2022 годы. Учитывались матчи только в рамках АПЛ.

Так, в 2023 календарном году у «синих» суммарно набралось пока что 16 поражений в рамках чемпионата Англии. В 2021 году лондонцы проиграли лишь семь раз в Премьер-лиге, а в 2022 году – девять.

Кстати, ещё одна неприятная закономерность для болельщиков «Челси» образовалась в минувшие выходные – лондонцы пропустили четыре гола в каждом из двух последних матчей АПЛ. В следующем туре «синим» предстоит сыграть с неуступчивым и атакующим «Брайтоном» Роберто де Дзерби.

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