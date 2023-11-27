«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли сменит клуб по ходу сезона.

По некоторым данным, лондонский клуб намерен усилиться нигерийским форвардом уже в январе. Отмечалось также, что сам Осимхен готов перебраться в «Челси». Как сообщает журналист Экрем Конур, «Наполи» не собирается продавать 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Даже щедрое предложение от «Челси» вряд ли заставит руководство итальянского клуба передумать.

Стоимость Виктора Осимхена, по версии портала Transfermarkt, составляет 120 млн евро. В активе футболиста шесть забитых мячей и две голевые передачи в 11 поединках за «Наполи» в текущем сезоне.