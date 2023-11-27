Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе

27 Ноября 2023 • 22:54 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен вряд ли сменит клуб по ходу сезона.

По некоторым данным, лондонский клуб намерен усилиться нигерийским форвардом уже в январе. Отмечалось также, что сам Осимхен готов перебраться в «Челси». Как сообщает журналист Экрем Конур, «Наполи» не собирается продавать 24-летнего игрока в зимнее трансферное окно. Даже щедрое предложение от «Челси» вряд ли заставит руководство итальянского клуба передумать.

Стоимость Виктора Осимхена, по версии портала Transfermarkt, составляет 120 млн евро. В активе футболиста шесть забитых мячей и две голевые передачи в 11 поединках за «Наполи» в текущем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Ноября
21:45
Раскрыты трансферные планы «Челси»
18:19
​«Челси» пока не решил, что делать с Тьяго Силвой
05:15
«Челси» будет трудно продать Чалоба в январе
00:52
«Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити» претендуют на 15-летнего рекордсмена Серии А
26 Ноября
23:26
Руководство «Челси» продолжает доверять Почеттино 1
23:21
Два клуба АПЛ нацелились на Лаутаро Мартинеса
21:49
Три гранда АПЛ поспорят с «Барселоной» и «Реалом» за 16-летнего бразильца 1
13:40
Травма Фати оказалась серьёзной
12:20
Почеттино – про ошибку Силвы: «Проблема в другом, у команды не было нужной энергии»
11:23
Ширер: «Гордон наслаждается своим временем в «Ньюкасле», он доставил много проблем Рису Джеймсу»
10:54
«Челси» выбирает, кого из трёх нападающих купить в январе
09:33
Реднапп: «Лэмпард мне сказал, что Мудрик быстрый, но он не понимает игру»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ БРАЙТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
47 мин
Фулхэм Фулхэм
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
2.26 3.40 3.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
23:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетной трансферной целью на лето слухи
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» не отпустит Осимхена в «Челси» в январе
22:34 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Майну показывает очень зрелую игру»
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может подписать бывшую звезду «Челси» в январе слухи
22:06 · Англия. Премьер-лига
Ричардс: Не могу поверить, что «Челси» отпустил Салаха
21:59 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поспорит с «Интером» и «Миланом» за двух защитников слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола попросил посмотреть на его лысую голову, говоря о будущем
21:46 · Англия. Премьер-лига
Кулушевски: «Тоттенхэм» невероятен в игровом плане, но должен стать сильнее психологически»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Раскрыты трансферные планы «Челси» слухи
21:29 · Англия. Премьер-лига
​Бентанкур будет готов к матчу с «Манчестер Сити»
21:08 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл – о Холанне: «АПЛ повезло – обычно такие игроки переходят в «Реал» или «Барселону»
20:30 · Англия. Премьер-лига
Боласи вернулся в английский футбол официально
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отклонил предложение по Ремсдейлу
18:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Гвардиола обращает внимание на каждую деталь»
18:28 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола рассказал, когда де Брёйне вернётся на поле
Все новости
Рекомендуем