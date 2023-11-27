Ричардс: Не могу поверить, что «Челси» отпустил Салаха

Бывший игрок «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричадрс вспомнил период выступлений Мохамеда Салаха за «Челси» и «Фиорентине».

«Он играл со мной в «Фиорентине», и я не могу поверить, что «Челси» его отпустил. Он получал мяч на тренировках, обводил всех и забивал. Я думал, что Салах имел плохой характер, ведь не может быть так, чтобы из-за его футбольных способностей он не заиграл в «Челси». Он самый приятный парень, которого я встречал», - приводит слова Ричардса BBC.

В составе «синих» Салах находился с 2014 по 2016 год, проведя всего 19 матчей в рамках всех турниров и забив два гола.