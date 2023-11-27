​Гвардиола попросил посмотреть на его лысую голову, говоря о будущем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, может ли он подольше поработать с обновлённой командой. Действующий контракт испанского специалиста рассчитан до середины 2025 года.

«У меня есть силы. Я не собираюсь на это отвечать. Конечно, я могу уйти даже завтра. Один год – это большой срок для футбола. Я начинал с длинными волосами, и посмотрите, что случилось», - сказал Гвардиола журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт во вторник, 28 ноября. Команда Хосепа Гвардиолы будет принимать «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов.