Кулушевски: «Тоттенхэм» невероятен в игровом плане, но должен стать сильнее психологически»

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски поделился мыслями об исходе воскресного матча против «Астон Виллы» (1:2).

«Шпоры» потерпели третье поражение кряду в Премьер-лиге – команда Анге Постекоглу свалилась с первой на пятую строчку. По мнению Кулушевски, «Тоттенхэм» явно мог добиться большего в последней игре.

«Я всё ещё злюсь. Мы не можем проигрывать в таких матчах, поэтому нас переполняют злость и разочарование. Мы должны проводить на своём уровне весь матч, а не 30 минут. Единственное, что нам нужно, – совершенствоваться психологически, ведь в игровом плане всё замечательно. Тренер проделывает невероятную работу. Требуется верить в себя и продолжать в том же духе», – цитируют английские СМИ шведа.