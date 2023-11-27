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Раскрыты трансферные планы «Челси» слухи

27 Ноября 2023 • 21:45 Комментировать
Челси
...
Брайтон
03.12 17:00

Лондонский «Челси» планирует усилить свой состав в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, в январе «синие» планируют прибрести двух-трех новых футболистов. При этом отмечается, что такое же количество игроков боссы «Челси» хотят продать.

После 13 туров подопечные Маурисио Почеттино занимают десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 16 набранных очков.

В следующем туре АПЛ «Челси» будет принимать на своем поле «Брайтон». Встреча пройдет 3 декабря. Старт поединка запланирован на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - зима 2024

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